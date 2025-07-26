Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:49, 26 июля 2025Интернет и СМИ

В крупном российском регионе сообщили о полном отключении мобильного интернета

Мегафон: Могут наблюдаться сложности с работой интернета в Красноярском крае
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Jonas Leupe / Unsplash

Жители Красноярского края сообщили о полном отключении мобильного интернета. Об этом сообщило издание Borus.

По данным абонентов, проблемы фиксируются как минимум у абонентов МТС, Билайна, Yota и Тele2, а мобильный интернет не функционирует и в других городах крупного региона — Норильске, Зеленогорске, Железногорске.

Представители Мегафона в беседе с NGS24 подтвердили наличие проблем со связью. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны Мегафона нет», — рассказали представители оператора, добавив, что трудности возникли по не зависящим от компании причинам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в регионах России. Официальный представитель Кремля указал, что такие меры обусловлены обеспечением безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Автоэксперт предупредил о серьезной проблеме из-за новой нормы в ПДД

    Ватикан сообщил о встрече Папы Римского с представителем РПЦ

    В крупном российском регионе сообщили о полном отключении мобильного интернета

    Водитель грузовика устроил смертельное ДТП под Москвой

    При взрыве газа в Саратове погиб начальник станции с семьей

    В России заявили о нежелании Запада снизить напряженность на Украине

    Белоусов обратился к взявшим под контроль Зеленый Гай в ДНР военным

    Гадюки стали атаковать женщин в Подмосковье

    На Западе рассказали о консолидации украинцев против Зеленского

    Германия передала Киеву три системы Patriot

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости