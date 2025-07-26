В крупном российском регионе сообщили о полном отключении мобильного интернета

Мегафон: Могут наблюдаться сложности с работой интернета в Красноярском крае

Жители Красноярского края сообщили о полном отключении мобильного интернета. Об этом сообщило издание Borus.

По данным абонентов, проблемы фиксируются как минимум у абонентов МТС, Билайна, Yota и Тele2, а мобильный интернет не функционирует и в других городах крупного региона — Норильске, Зеленогорске, Железногорске.

Представители Мегафона в беседе с NGS24 подтвердили наличие проблем со связью. «Сейчас могут наблюдаться сложности с работой интернета. Наша сеть работает стабильно, ограничений со стороны Мегафона нет», — рассказали представители оператора, добавив, что трудности возникли по не зависящим от компании причинам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в регионах России. Официальный представитель Кремля указал, что такие меры обусловлены обеспечением безопасности.