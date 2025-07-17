Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:53, 17 июля 2025Интернет и СМИ

В Кремле объяснили ограничения мобильного интернета в России

Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в России
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в регионах России. Как пишет ТАСС, официальный представитель Кремля указал, что такие меры обусловлены обеспечением безопасности.

Журналисты в ходе брифинга отметили, что в России мобильный интернет отключали в том числе в отдаленных от линии боевого соприкосновения регионах, включая Омск.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом», — ответил Песков. По его словам, угрозы, в связи с которыми требуются подобные меры, очевидны.

Ранее стало известно, что в России задумались о сокращении отключений мобильного интернета. По данным «Известий», Минцифры и представители бизнеса обсуждают этот вопрос.

С ограничениями работы мобильного интернета в связи с мерами безопасности жители многих российских регионов сталкиваются с начала мая. В частности, в июле сообщалось о временных отключениях интернета в Ростовской, Ленинградской областях, Ярославле и Камчатском крае.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп согласился с планом НАТО по украинскому конфликту. В чем заключается стратегия альянса?

    Сенат США одобрил план Трампа по сокращению иностранной помощи

    Россияне раскрыли требования к квартире мечты

    Суд подтвердил приговор боссу итальянской мафии после 18 лет угроз писателю

    Кайли Дженнер показала лицо без макияжа в новом видео и вызвала споры в сети

    Для российского генерала запросили срок по делу о хищениях в парке «Патриот»

    Экономике США предсказали инфляционный шок

    Глава МИД Польши устроил истерику из-за удара по польскому заводу в Виннице

    Один из крупнейших мировых производителей алмазов столкнулся с кризисом

    Бывший следователь по делу о перестрелке в «Москва-Сити» вышел на свободу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости