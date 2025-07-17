В Кремле объяснили ограничения мобильного интернета в России

Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал оправданными ограничения мобильного интернета в регионах России. Как пишет ТАСС, официальный представитель Кремля указал, что такие меры обусловлены обеспечением безопасности.

Журналисты в ходе брифинга отметили, что в России мобильный интернет отключали в том числе в отдаленных от линии боевого соприкосновения регионах, включая Омск.

«Все, что связано с безопасностью, и все, что связано с обеспечением безопасности граждан, все оправданно. И все является приоритетом», — ответил Песков. По его словам, угрозы, в связи с которыми требуются подобные меры, очевидны.

Ранее стало известно, что в России задумались о сокращении отключений мобильного интернета. По данным «Известий», Минцифры и представители бизнеса обсуждают этот вопрос.

С ограничениями работы мобильного интернета в связи с мерами безопасности жители многих российских регионов сталкиваются с начала мая. В частности, в июле сообщалось о временных отключениях интернета в Ростовской, Ленинградской областях, Ярославле и Камчатском крае.