В одном регионе России ограничили работу мобильного интернета

Губернатор Камчатского края Солодов заявил об ограничении мобильного интернета

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что в регионе ограничили работу мобильного интернета и геопозиционирования. Его слова передает ТАСС.

По словам Солодова, такие меры были приняты из соображений безопасности. «Наша задача - предотвратить и сделать невозможным проведение диверсий на территории Камчатского края. В этой связи были отработаны регламенты взаимодействия, включая ограничения навигации в Авачинской губе, использования интернета, геопозиционирования», — заявил глава региона.

Он добавил, что с середины июня в Авачинской бухте проводили учения, в которых участвовало Минобороны и смежные структуры.

6 июня стало известно, что работу мобильного интернета ограничили в Санкт-Петербурге. Сообщалось, что также с неполадками со связью столкнулись жители Ленинградской области.