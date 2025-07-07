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21:49, 6 июля 2025Интернет и СМИ

Жители Санкт-Петербурга остались без мобильного интернета

Жители Санкт-Петербурга жалуются на сбои в работе мобильного интернета
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Санкт-Петербурге местные жители столкнулись с проблемами в работе мобильного интернета. Часть горожан жалуется на то, что он вовсе не работает. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

По его данным, сбои были зафиксированы еще утром — сперва только в северной части города, однако позднее жалобы начали поступать и из других районов.

«В половине города не работает мобильный интернет», — заявил один из горожан. Кроме того, из-за этого резко подскочили цены на такси.

Помимо этого, о проблемах в работе мобильной связи сообщают и жители Ленинградской области.

Вечером 6 июля губернатор Ленобласти Дрозденко отчитался об уничтожении двух беспилотников над территорией региона.

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