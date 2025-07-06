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19:49, 6 июля 2025Россия

Два БПЛА сбили в небе над Россией

Губернатор Ленобласти Дрозденко отчитался об уничтожении двух беспилотников
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Силы противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), летевших над Россией. Дроны были уничтожены в районе Ленинградской области, отчитался в Telegram губернатор Александр Дрозденко.

Глава региона уточнил, что летательные аппараты удалось подавить в Киришском районе. Жертв и разрушений нет.

Еще шесть дронов сбили в небе над Москвой. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

О разрушениях и пострадавших не сообщалось. Других подробностей, в том числе и о районе уничтожения БПЛА, градоначальник не привел.

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