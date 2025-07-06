Сбиты шесть летевших на Москву беспилотников

Собянин: ПВО сбила шесть беспилотников, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. Об этом в воскресенье, 6 июля, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, указал градоначальник, не приведя никаких других подробностей.

О сбитых беспилотниках Собянин последний раз отчитывался накануне. Тогда город атаковали четыре дрона. Об уничтожении последнего мэр сообщил около 17:40.

Местные жители рассказывали, что звуки взрывов было слышно недалеко от аэродрома Кубинка в Подмосковье.