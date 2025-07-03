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11:08, 3 июля 2025Интернет и СМИ

Жителей российского региона предупредили об ограничении работы мобильного интернета

В Ростовской области ограничат работу мобильного интернета из-за атак БПЛА
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Ростовской области временно ограничат работу мобильного интернета из-за участившихся атак беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом жителей российского региона предупредили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций, передает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) используют сигналы базовых станций сотовой связи для наведения на цели. Ради безопасности скорость мобильного интернета в Ростовской области будет снижена.

«Мы привыкли жить в эпоху интернета, на него многое завязано. Без него такси не работают, доставка, не везде можно расплатиться. Неудобства, безусловно, большие. Это с одной стороны. Но с другой — вопрос безопасности жителей является абсолютно приоритетным», — заявил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

Сообщается, что в настоящий момент операторы связи совместно с Минцифры работают над техническим решением, которое позволит при ограничении мобильной связи сохранять работу ряда наиболее востребованных сервисов и приложений.

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