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12:02, 27 июня 2025Интернет и СМИ

Губернатор российского региона сообщил об отключении мобильного интернета

Губернатор Самарской области Федорищев: В регионе ограничен мобильный интернет
Ксения Кривотулова
Ксения Кривотулова (Руководитель отделов «Интернет и СМИ» и «Забота о себе»)
СюжетОтключение интернета в Москве

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе ограничена работа мобильного интернета. О его отключении он написал в Telegram.

«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета», — объяснил Федорищев.

Губернатор уточнил, что решение было принято, чтобы усилить безопасность жителей области и защитить объекты инфраструктуры. Он также подчеркнул, что ограничения носят временный характер.

В середине июня жители почти трети регионов России жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Больше всего обращений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. Так, в ночь на 7 мая сообщалось, что из-за угрозы атак беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.

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