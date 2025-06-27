Губернатор российского региона сообщил об отключении мобильного интернета

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в регионе ограничена работа мобильного интернета. О его отключении он написал в Telegram.
«Как и в других регионах России, в Самарской области фиксируются ограничения в работе мобильного интернета», — объяснил Федорищев.
Губернатор уточнил, что решение было принято, чтобы усилить безопасность жителей области и защитить объекты инфраструктуры. Он также подчеркнул, что ограничения носят временный характер.
В середине июня жители почти трети регионов России жаловались на проблемы в работе мобильного интернета. Больше всего обращений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в России начались перед Днем Победы. Так, в ночь на 7 мая сообщалось, что из-за угрозы атак беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.