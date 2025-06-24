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15:59, 24 июня 2025Интернет и СМИ

Еще один российский регион отключил мобильный интернет

В Волгоградской области отключили мобильный интернет ради безопасности
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
СюжетОтключение интернета в Москве

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Власти Волгоградской области заявили, что ограничили работу мобильного интернета в регионе ради безопасности. Об этом сообщает V1.ru со ссылкой на заявление представителей комитета информационных технологий Волгоградской области.

«Как и в других регионах России, в Волгоградской области возможны перебои в работе мобильного интернета. Данные меры связаны с вопросами обеспечения комплексной безопасности, при этом они носят временный характер и, как правило, касаются отдельных территорий», — пояснили необходимость отключения представители комитета.

Чиновники также призвали жителей региона с пониманием отнестись к подобным мерам.

В середине июня на проблемы в работе мобильного интернета жаловались жители почти трети регионов России. Больше всего обращений поступало из Москвы и Санкт-Петербурга. Временные отключения мобильного интернета в стране начались перед Днем Победы. В ночь на 7 мая сообщалось, что из-за угрозы беспилотников его ограничили более чем в 30 российских регионах.

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