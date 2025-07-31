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12:00, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянин решил скрыть расправу над женой и устроил ДТП

На Урале тренера по карате обвинили в убийстве жены и попытке скрыть его в ДТП
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

На Урале тренер по карате расправился с супругой и для того, чтобы скрыть это, устроил ДТП. Об этом сообщает Е1.ru.

По данным издания, оба супруга — тренеры по карате. По словам близких, женщина была без признаков жизни уже тогда, когда муж вез ее в машине. Они сказали, что на ее шее обнаружили следы удушья, а сама пострадавшая была в грязи и траве.

Супругу потерпевшей предъявлено обвинение по статье о расправе. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.

По информации Е1, родственник пострадавшей рассказал, что не замечал, что в семье были конфликты. «Они давно женаты, у них двое детей. Все было хорошо», — сказал он. По другим данным, пострадавшая хотела развестись с мужем. Брат подследственного сообщил, что в браке случился разлад и родственник уехал за границу, ничего не сообщив. Его объявляли в розыск как пропавшего.

По версии прокуратуры, обвиняемый устроил ДТП 28 июля. Согласно заключению эксперта, женщина не выжила в результате механической асфиксии.

Ранее сообщалось, что в Удмуртии задержали мужчину, расправившегося при помощи топора с соседкой по участку. Чтобы скрыть следы преступления, он закопал ее недалеко от участка, а топор выбросил в реку.

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