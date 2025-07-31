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15:31, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянин угнал из больницы машину скорой помощи и испортил ее

В Ленобласти задержали мужчину за угон машины скорой помощи из больницы
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали 23-летнего мужчину за угон машины скорой помощи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Утром 30 июля автомобиль угнали с территории медучреждения в Мурино. Спустя полчаса машина была найдена полицией около жилого дома с повреждениями после ДТП. Подозреваемого обнаружили на месте — им оказался житель города Комсомольск-на-Амуре.

Молодого человека доставили в отдел. Возбуждено уголовное дело по статье 166 («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения») УК РФ. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Югре женщина проехала 200 километров на такси, чтобы отдать мошенникам 89 миллионов рублей.

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