Россиянка проехала на такси 200 километров для защиты 89 миллионов рублей

В Югре женщина проехала 200 км на такси, чтобы отдать мошенникам 89 млн руб.

Мошенники убедили жительницу Ханты-Мансийского автономного округа — Югры приехать к ним на такси 200 километров и отдать сбережения. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По предварительным данным, неизвестный позвонил женщине от имени работника почты и попросил назвать код из СМС. После того как россиянка выполнила просьбу, с ней связались якобы из Росфинмониторинга и ФСБ России — звонившие заявили, что теперь мошенники имеют доступ к ее аккаунту на портале «Госуслуги» и могут ее средствами финансировать преступников.

Для решения этой проблемы женщине предложили перевести деньги на так называемый безопасный счет. Для убедительности они звонили ей по видео в форменной одежде на фоне государственной символики и показывали фальшивые документы с печатями.

Женщина поверила и повезла свои сбережения почти на 89 миллионов рублей в Сургут. Первую посылку — 47 миллионов рублей — она передала курьеру, представившемуся сотрудником ФСБ России. Еще 42 миллиона принесла в назначенное место, но благодаря полицейским так и не отдала их.

Правоохранители задержали курьера в аэропорту. Тот рассказал, что нашел подработку в мессенджере: он должен был забирать посылки и выполнять указания куратора. Ему перевели деньги на билет в Сургут и обещали заплатить за доставку 150 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве, курьера взяли под стражу.

Ранее была раскрыта схема с видеозвонком обманувших на миллионы рублей россиянку мошенников.