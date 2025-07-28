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20:42, 28 июля 2025Силовые структуры

Раскрыта схема с видеозвонком обманувших на миллионы рублей россиянку мошенников

В Красноярске аферисты обманули пенсионерку на ₽7 млн после продажи квартиры
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Красноярске раскрыта схема с видеозвонком обманувших 72-летнюю местную жительницу на миллионы рублей аферистов. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

По данным правоохранителей, потерпевшая сама обратилась в полицию. Она рассказала, что владела двумя квартирами. Одну из них, родительскую, она продала, чтобы облегчить свое финансовое бремя. После сделки купли-продажи покупатель перечислила 4,4 миллиона рублей на ее счет. Спустя пару недель ей в одном из мессенджеров позвонил мужчина и представился офицером. Он позвонил ей по видеозвонку и показал некую доверенность с печатью и подписью, и заявил, что риелтор, продавший ее квартиру, незаконно оформила на себя право распоряжаться всем принадлежащим пенсионерке имуществом и деньгами. Кроме того, аферист включил женщине аудиозапись, на которой обсуждался план завладения ее второй квартирой. После этого он убедил ее как можно скорее продать оставшееся у нее жилье, чтобы спасти деньги.

Пострадавшая рассказала, что в конце июня она продала вторую квартиру за 7,3 миллиона рублей. Все деньги по указанию мошенника она передала их приехавшему курьеру для хранения под якобы арестом в краевом казначействе. После того как женщина осознала произошедшее, она обнаружила, что все контакты и сообщения от мошенников исчезли.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Ранее сообщалось, что в Москве аферисты похитили у пенсионера 35 миллионов рублей.

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