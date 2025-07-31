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19:20, 31 июля 2025Силовые структуры

Россиянин заявил о готовящемся теракте и напал на полицейских

В Перми мужчина избил полицейского и пригрозил терактом
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Перми предстанет перед судом мужчина, обвиняемый по уголовному делу о ложном сообщении об акте терроризма и применении насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

По данным следствия, 26 мая 39-летний мужчина позвонил на номер 112 и сообщил о готовящемся акте терроризма. Прибывшие полицейские осмотрели квартиру обвиняемого, но утечки газа или следов взрывчатки не обнаружили. Выяснилось, что мужчина был пьян и решил похулиганить. На этом он не остановился, напал на полицейского и начал его бить. Тот не пострадал.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Ранее в Красноярском крае агрессивный водитель автомобиля из ракетницы открыл стрельбу по инспекторам ДПС, а затем напал на них с ножом.

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