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13:23, 31 июля 2025Путешествия

Россиянка привезла на родину кольцо за миллионы рублей и лишилась его в аэропорту

Таможенники изъяли кольцо за шесть миллионов рублей у россиянки в Шереметьево
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

В российском аэропорту женщина лишилась кольца за миллионы рублей, которое привезла из Катара. Об этом сообщает в своем Telegram-канале Федеральная таможенная служба (ФТС).

По данным источника, таможенники остановили в «зеленом» коридоре Шереметьево россиянку, которая приехала на родину из Дохи. Во время досмотра сотрудники службы обнаружили в ее сумке кольцо с крупными камнями, ювелирное изделие изъяли.

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Экспертиза показала, что украшение изготовлено из платины 950 пробы, имеет вставки из бриллиантов и стоит шесть миллионов рублей.

Выяснилось, что путешественница не задекларировала товар после приобретения. На нее завели административное дело, санкция которого предусматривает наказание в виде штрафа от одной второй до двукратного размера стоимости товара.

Ранее путешественник спрятал в куртке 76 самоцветов и попался в аэропорту Домодедово. Турист признался, что купил полудрагоценные минералы для изготовления ювелирных изделий.

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