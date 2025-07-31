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11:50, 31 июля 2025Бывший СССР

Российские войска прорвались в центр Красноармейска

ВС России наступают в центре Красноармейска
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Российские войска в результате успешных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наступают в центре Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».

«Российские части наступают в Покровске, уже в центре города», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что речь идет не о диверсионно-разведывательных группах, а о полноценных боевых подразделениях, поэтому можно говорить о начале штурма города.

Ранее стала известна доля занятой Вооруженными силами России территории в Красноармейске. По сообщению аналитического проекта WarReports, российские войска заняли уже более пяти процентов территории города.

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