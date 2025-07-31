Российские войска прорвались в центр Красноармейска

Российские войска в результате успешных боевых действий прорвали оборону Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наступают в центре Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал «Иди и смотри».
«Российские части наступают в Покровске, уже в центре города», — приводятся в публикации слова собеседника.
Отмечается, что речь идет не о диверсионно-разведывательных группах, а о полноценных боевых подразделениях, поэтому можно говорить о начале штурма города.
Ранее стала известна доля занятой Вооруженными силами России территории в Красноармейске. По сообщению аналитического проекта WarReports, российские войска заняли уже более пяти процентов территории города.