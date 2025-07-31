Фотографирующий машины на российских улицах подросток попал на допрос

В Уфе следователи обвинили подростка в госизмене за передачу данных о ТЭК

В Уфе правоохранители задержали и допросили 17-летнего местного жителя, который фотографировал стратегически важные объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также машины, припаркованные около интересующих куратора организаций и жилых домов в Уфе, Рязани и Казани. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Подросток делал это за деньги в период с сентября 2024 года по февраль 2025 года. По версии следствия, через мессенджер ему сообщали, о чем и за какую сумму нужно собрать информацию. Размер вознаграждения варьировался от 1 до 65 тысяч рублей. Переданная им информации использовалась для совершения диверсий.

В январе подросток согласился за 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива. При этом в ФСБ успели предотвратить преступление.

Сейчас несовершеннолетний проходит обвиняемым по статьям 275 («Государственная измена») и 30, 281 («Приготовление к диверсии») УК РФ. Он арестован.

Ранее в Бурятии полиция задержала 17-летнего жителя Забайкальского края за поджог кабины тепловоза на станции Улан-Удэ. Во время совершения преступления молодой человек сильно пострадал.