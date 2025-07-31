Россию предупредили о возможной эскалации напряженности в Беринговом проливе

Патрушев: США и Япония могут спровоцировать эскалацию в Беринговом проливе

Япония и Соединенные Штаты могут пойти на эскалацию напряженности в Беринговом проливе в случае обострения военно-политической обстановки. С таким предупреждением выступил помощник президента России, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, инциденты возможны несмотря на действующий в проливе правовой режим, урегулированный двусторонними соглашениями. Патрушев обратил внимание, что Япония проводит наращивание авианесущего флота, подводных сил, ракетных вооружений.

«Это свидетельствует о том, что геополитическая напряженность в северной части Тихого океана продолжит расти, что неизбежно создаст риски для безопасного функционирования Трансарктического транспортного коридора и в целом — российского Дальнего Востока», — пояснил помощник президента.

Ранее Патрушев заявил, что увеличение военной активности США и НАТО в Арктике, а также провокационные американские операции по так называемой «защите судоходства» повышают вероятность инцидентов и могут привести к неконтролируемой эскалации напряженности. По его словам, страны Запада считают, что у России нет особых прав на Северный морской путь, а заложенные в российское законодательство положения о нем как о национальной транспортной магистрали являются нелегитимными с точки зрения международного права.