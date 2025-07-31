Патрушев предупредил о рисках неконтролируемой эскалации в Арктике из-за США

Увеличение военной активности США и НАТО в Арктике, а также провокационные американские операции по так называемой «защите судоходства» повышают вероятность инцидентов и могут привести к неконтролируемой эскалации напряженности.С таким предупреждением выступил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев, передает РИА Новости.

По его словам, страны Запада считают, что у России нет особых прав на Северный морской путь, а заложенные в российское законодательство положения о нем как о национальной транспортной магистрали являются нелегитимными с точки зрения международного права. «Западники прилагают серьезные усилия для изменения военно-политической конфигурации на Крайнем Севере, в том числе с помощью внерегиональных игроков», — пояснил помощник президента.

Патрушев обратил внимание на участившиеся заходы кораблей НАТО в Баренцево море и полеты вблизи российских баз. Он указал, что страны альянса ведут активную отработку действий надводного и подводного флота в высоких широтах, а также оттачивают разведывательно-диверсионные действия.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что НАТО создает новые угрозы для России в Арктике, повышая военно-политическую напряженность и наращивая свои вооруженные силы в регионе.

Депутат Госдумы Юрий Швыткин отметил, что создание на севере Норвегии третьего в Европе Объединенного центра управления воздушными операциями НАТО является демонстрацией агрессии со стороны альянса.