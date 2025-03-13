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11:12, 13 марта 2025Мир

В МИД раскрыли новую угрозу НАТО в стратегически важном для России регионе

Дипломат Масленников: НАТО создает новые угрозы России в регионе Арктики
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

НАТО создает новые угрозы для России в Арктике, повышая военно-политическую напряженность и наращивая свои вооруженные силы в регионе. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников, передает ТАСС.

«В текущих геополитических условиях с подачи западных стран в Арктике нарастают, к сожалению, негативные тенденции (...) [Из-за действий НАТО] создаются дополнительные вызовы и угрозы для безопасности России и ее национальных интересов», — отметил дипломат.

Масленников добавил, что на рост напряженности в регионе негативно повлияло вступление Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс.

28 февраля глава Службы внешней разведки Швеции Томас Нильссон заявил, что страна готовится к гипотетическому столкновению с Россией после окончания специальной военной операции (СВО) на Украине. Глава ведомства также раскритиковал новую администрацию президента США за то, что она «регулярно выражает доверие» президенту России Владимиру Путину.

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