Сделка по продаже альбома Гуфа с целью его удаления оказалась под угрозой

Владелец альбома Гуфа «Город дорог» Пронин заявил, что не хочет продавать его

Правообладатель культового музыкального альбома рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф, Антон Пронин сообщил, что откажется продавать его миллиардеру Игорю Рыбакову, если тот решит удалить треки со всех площадок. Об этом продюсер рассказал изданию Ura.ru.

Пронин заявил, что скрывать легендарные песни Долматова из общего доступа было бы неправильно, несмотря на спорное содержание композиций рэпера.

«К идее удаления альбома из сети отношусь негативно. Категорически против. Если Игорь будет настаивать на удалении, я не подпишу контракт на передачу ему прав», — пригрозил продюсер.

По словам правообладателя, серьезных нарушений в треках нет. «Это не нарушение закона, это творчество, легендарный альбом Гуфа», — добавил Пронин.

Ранее стало известно, что Игорь Рыбаков намерен выкупить права на первый альбом рэпера Алексея Долматова «Город дорог» с целью удалить его со всех площадок. Челябинский миллиардер заявил, что альбом романтизирует разгульный образ жизни.