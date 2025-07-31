Мужчин старше 25 лет на Украине автоматически причислят к солдатами запаса

На Украине мужчины старше 25 лет автоматически станут солдатами запаса

Не служившие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) украинцы старше 25 лет станут автоматически солдатами запаса. Об этом сообщило министерство обороны Украины.

Украинское правительство утвердило нововведение, согласно которому достигшие 25 лет военнообязанные граждане будут получать воинское звание «солдат (матрос) запаса» с одновременным становлением на воинский учет. В территориальный центр комплектования (ТЦК; аналог военкомата) их вызывать не будут.

Поставноление также предусматривает, что на воинский учет будут браться женщины с медицинским образованием. Их также не будут вызывать в ТЦК.

Ранее стало известно, что насильственная мобилизация в ВСУ проводится только в десяти процентах случаев.