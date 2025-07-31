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14:49, 31 июля 2025Интернет и СМИ

Создание социального рейтинга в России оказалось фейком

Создание социального рейтинга на государственном уровне в РФ оказалось фейком
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сафрон Голиков / Коммерсантъ

В соцсетях распространилось видео, на котором женщина утверждает, что после внедрения программного обеспечения Max в России введут социальный рейтинг. Она утверждает, что существует уже утвержденная разработка системы рейтинга с разделением граждан на классы. Эту разработку якобы подтвердил проректор РГСУ Василий Уроженко в 2022 году. Платформа, имеющая название «Мы», по ее словам, будет формировать рейтинг граждан и разделять их по признаку полезности государству. При этом большая часть данных будет загружаться из государственных систем и именно в программе Мах будет присуждаться социальный рейтинг, заявляет она.

В России действительно запустили систему социального рейтинга под названием «Мы», о чем сообщалось в прошлом году. Проект действительно разработал Российский государственный социальный университет. На самой платформе указано, что каждый желающий может построить свой актуальный социальный портрет и узнать, как со временем он может измениться. Отдельно отмечается, что эти данные никак не влияют на «жизнь, доступность услуг или карьерную траекторию».

Сайт платформы находится в открытом доступе. Каждый желающий может загрузить туда свои данные и получить прогноз. При этом указано, что при прохождении анкетирования можно не вносить личные данные, а пройти его на анонимных условиях. Также уточняется, что после его прохождения результаты не будут сохранены в системе. Отвечая на вопрос о том, можно ли будет контролировать человека при помощи собранной в анкете информации, на сайте написано, что подобное возможно только в кино. Что касается самих вопросов, то среди них встречаются таковые: Есть ли у тебя семья? Планируешь ли ты ее создавать? Есть ли дети? Собираешься ли стать родителем?

Платформа создана, так как социология — приоритетное направление университета. «Мы любим свое дело, а исследования в этом направлении позволяют нам делать такие общедоступные и уникальные продукты», — указано на сайте.

При этом нигде на сайте платформы или других официальных источниках информации не сказано, что «Мы» хоть как-то связана с национальным мессенджером Max, о чем говорит женщина на видео.

Известно, что Max — это цифровая платформа, которую анонсировали в марте 2025 года. Закон о создании национального мессенджера подписал российский президент Владимир Путин в июне текущего года. По задумке, он должен объединить функционал обмена сообщениями и государственные сервисы. «Не государство выступает инициатором создания этого продукта. Государство его поддерживает для того, чтобы дать ему возможность конкурировать за аудиторию», — уточнял глава Минцифры Максут Шадаев.

Интеграция с порталом «Госуслуги», о чем также говорит автор ролика, действительно планируется, однако будет направлена на создание удобства россиянам. Благодаря ей можно будет оплачивать пошлины и штрафы, обращаться в госорганы и так далее, вплоть до вызова такси.

Информация о том, что при помощи программы Max россиянам будут присваивать социальный статус, не получила распространения в СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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