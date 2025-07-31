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01:23, 31 июля 2025Мир

США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Ирана
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Министерство финансов США сообщило, что администрация Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана, пишет РИА Новости.

Новые санкции коснулись более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

«Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в грубом нарушении Устава ООН и нанесении удара по принципу дипломатии и переговоров. Он назвал беспрецедентным факт поощрения военной агрессии против мирного ядерного объекта во время продолжающихся переговоров между двумя странами.

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