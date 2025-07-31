США ввели крупнейший пакет санкций против Ирана

Администрация Трампа ввела крупнейший пакет санкций против Ирана

Министерство финансов США сообщило, что администрация Дональда Трампа ввела свой самый масштабный на сегодняшний день пакет санкций против Ирана, пишет РИА Новости.

Новые санкции коснулись более 50 физических и юридических лиц, связанных с Мохаммедом Хоссейном Шамхани, сыном советника верховного лидера Ирана Али Шамхани.

«Эти меры ставят интересы Америки на первое место, нацеливаясь на элиту режима, которая извлекает прибыль, в то время как Тегеран угрожает безопасности Соединённых Штатов», — заявил министр финансов Скотт Бессент.

Ранее представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи обвинил США в грубом нарушении Устава ООН и нанесении удара по принципу дипломатии и переговоров. Он назвал беспрецедентным факт поощрения военной агрессии против мирного ядерного объекта во время продолжающихся переговоров между двумя странами.