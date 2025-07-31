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19:16, 31 июля 2025Бывший СССР

Стало известно количество потерь ВСУ в Часовом Яре

Гагин заявил, что ВСУ потеряли более 50 процентов группировки в боях за Часов Яр
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре потеряла более 50 процентов личного состава в ходе боев за город. Об этом сообщил военный и политический эксперт из Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Там было сконцентрировано большое количество личного состава и техники, которые по большей части они потеряли при наших штурмах — более 50 процентов группировки», — заявил Гагин.

Эксперт отметил, что Часов Яр был очень серьезным укрепрайоном для украинских войск.

О взятии Часова Яра армией России стало известно утром 31 июля. Город был взят под контроль в результате действий «Южной» группировки войск.

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