Гагин заявил, что ВСУ потеряли более 50 процентов группировки в боях за Часов Яр

Группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Часовом Яре потеряла более 50 процентов личного состава в ходе боев за город. Об этом сообщил военный и политический эксперт из Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин, передает ТАСС.

«Там было сконцентрировано большое количество личного состава и техники, которые по большей части они потеряли при наших штурмах — более 50 процентов группировки», — заявил Гагин.

Эксперт отметил, что Часов Яр был очень серьезным укрепрайоном для украинских войск.

О взятии Часова Яра армией России стало известно утром 31 июля. Город был взят под контроль в результате действий «Южной» группировки войск.