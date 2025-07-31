Стало известно о намерениях Трампа помиловать P.Diddy

Deadline: президент США Трамп рассматривает возможность помилования P.Diddy

Президент США Дональд Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) полного президентского помилования перед вынесением приговора в конце этого года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на инсайдера в Белом доме.

По данным источника, некоторые инсайдеры подтверждают, что тема перешла из разряда «очередной трамповской выходки» в «резонансное событие» после того, как в начале этого месяца Комбс был признан частично виновным на суде по делу о торговле людьми в Нью-Йорке. «Конечно, как подтверждает ряд сторон, учитывая, что мир Трампа — это американские горки, любое решение о помиловании Комбса будет под вопросом, пока президент США не поставит свою подпись на бумаге», — говорится в материале.

В начале июля присяжные федерального суда Манхэттена вынесли свой вердикт по пяти обвинениям в адрес Шона Комбса.