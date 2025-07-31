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05:30, 31 июля 2025Бывший СССР

Стало известно о подготовке ВСУ операции по массовой высадке военных в Херсонской области

Mash: ВСУ готовят операцию по высадке до 4000 военных в Херсонской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kay Nietfeld / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят операцию по массовой высадке военных в Херсонской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на российских бойцов.

Отмечается, что в районе близлежащих Тендровской и Кинбурнской зафиксировано большое количество украинских дронов, они круглосуточно осматривают окрестности. Ночью военные фиксируют активность безэкипажных катеров (БЭК) и средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «в аномальном количестве». Вторые стоят вдоль берега, напротив Кинбурнской косы и на острове Первомайский.

Российские операторы дронов активно противодействуют воздушным средствам противника и планируют разобраться с ними в течение ближайших двух-трех месяцев, говорится в публикации.

Бойцы отмечают схожесть нынешней ситуации с попыткой масштабного наступления ВСУ на Крынки, которое обернулось множеством потерь.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки украинских военных высадиться у побережья Черного моря на Тендровской косе.

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