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12:11, 29 июля 2025Бывший СССР

Российские войска пресекли попытку ВСУ высадиться у черноморского побережья

Сальдо: ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на Тендровской косе у Черного моря
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kristopher Regan / U.S. Navy / Wikimedia

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки украинских военных высадиться у побережья Черного моря на Тендровской косе. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — заявил он.

Отмечается, что российские войска заметили четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сразу открыли по ним огонь, пресекая высадку украинских военных на черноморское побережье.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции.

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