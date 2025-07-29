Сальдо: ВС РФ пресекли попытку высадки ВСУ на Тендровской косе у Черного моря

Вооруженные силы (ВС) России пресекли попытки украинских военных высадиться у побережья Черного моря на Тендровской косе. Об этом рассказал РИА Новости губернатор региона Владимир Сальдо.

«Не помогли и FPV-дроны, и барражирующие боеприпасы. Противник успеха не имел и понес ощутимые потери», — заявил он.

Отмечается, что российские войска заметили четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) и сразу открыли по ним огонь, пресекая высадку украинских военных на черноморское побережье.

Ранее Сальдо рассказал, что дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Он отметил, что Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции.