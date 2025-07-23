В Херсонской области назвали основной элемент боя на линии фронта

Сальдо назвал дроны основным элементом ведения боя в Херсонской области

Дроны стали основным элементом ведения боя на линии фронта в Херсонской области. Об этом РИА Новости заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Дроны вообще стали основным элементом на линии боевого соприкосновения», — отметил он.

Сальдо добавил, что Вооруженные силы (ВС) России держат ситуацию под жестким контролем и, где надо, усиливают позиции. Все делается с учетом обстановки, она меняется каждый день, указал губернатор.

Глава региона добавил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) периодически сдаются в плен, но из-за географических особенностей местности этот процесс пока не носит массовый характер.

Ранее Сальдо рассказал, что раненый военнослужащий ВСУ сдался в плен российским войскам в районе железнодорожного моста на херсонском направлении. Он сообщил, что боец выбрался без оружия на открытое место и показал оператору беспилотника, что сдается.