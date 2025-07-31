Ставший домохозяином буровик рассказал о жизни с работающей женой

Пользователь Reddit с ником IllustratorFuzzy1483 рассказал об особенностях жизни в качестве домохозяина при работающей жене. По его словам, до этого он работал буровиком в нефтяной отрасли, а также в угольной промышленности.

«Я из Канады, она — из Испании. Мы познакомились в хостеле в Ливане и с тех пор вместе. Никогда не планировал быть домохозяином, пока мы не встретились. Она — 36-летний хирург общей практики, я — на пять лет младше. Нашей дочери уже 15 месяцев», — признался мужчина.

Он уточнил, что на момент вступления в брак у него были достаточно серьезные накопления. Мужчина долгие годы вкладывал деньги в различные инвестиционные фонды, покупал акции и ценные бумаги. Благодаря этому он до сих пор не испытывает финансовых проблем, постоянно пополняя свой портфель. Его жена зарабатывает около полумиллиона долларов в год до вычета налогов, при этом у пары совместный бюджет.

«Чем я занимаюсь целый день? Отправляю ей фото и видео, например. Еще мне нравится готовить ужин, чтобы мы могли несколько раз в неделю брать его с собой в парк, а у нее оставалось время на развлечения вне дома. То же самое и с обедами: у меня всегда остается еда на завтра, благодаря чему ей не нужно тратить время после работы на домашние дела», — рассказал автор.

Он добавил, что доволен своим образом жизни, жена тоже поддерживает его. Тем, кто хотел бы последовать его примеру, он посоветовал сначала удостовериться, что они действительно любят детей и домашнюю рутину, а также обладают высокой самооценкой.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала о напряженности, неожиданно возникшей в семье после того, как ее муж похудел. Сама она при этом осталась с избыточным весом.