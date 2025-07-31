Мосгорсуд провел заседание по делу о ДТП с участием миллионера Шепеля

Московский городской суд вернулся к делу о смертельном ДТП с участием российского миллионера Алексея Шепеля. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По данным издания, речь идет о ДТП, произошедшем в феврале 2022 года на Рублевском шоссе. Тогда Шепель был за рулем своего автомобиля марки Mercedes, на высокой скорости он выехал на встречную полосу и спровоцировал массовое ДТП с девятью машинами. В результате столкновения сильно пострадала 20-летняя девушка, ехавшая в такси. Она провела в коме 18 дней и врачи не смогли ее спасти. Кроме того, водитель такси также был сильно травмирован. В итоге он потерял трудоспособность.

Судебные разбирательства по этому делу продолжаются третий год. Адвокаты миллионера настаивают на его невиновности. По их словам Шепель в момент аварии потерял сознание из-за внезапного ухудшения состояния здоровья. Отмечается, что суд первой инстанции установил, что фигурант сел за руль, зная о своих заболеваниях. Сначала суд приговорил его к реальному сроку, но благодаря апелляции он получил условное лишение свободы. Сейчас кассационный суд признал условное наказание слишком мягким и вернул дело на пересмотр.

Ранее сообщалось, что у Шепеля произошел инсульт, когда он находился за рулем. Он потерял сознание еще до ДТП.