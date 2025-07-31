Таксистов-зазывал из подмосковных аэропортов начнут штрафовать

Мособлдума приняла закон о штрафах для таксистов-зазывал в аэропортах

Мособлдума приняла закон о штрафах за нелегальное предложение услуг такси в аэропортах. Так называемых таксистов-зазывал как физических лиц, согласно документу, начнут штрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц — на 20 тысяч рублей, а юридических — на 50 тысяч.

Теперь, поскольку ранее постановлением подмосковного правительства был установлен запрет на предложение услуг такси в неположенных местах в аэропортах региона, в Домодедово, Шереметьево и Жуковском (Внуково находится на территории Москвы, а не Московской области) предоставлять такие услуги можно будет только на специальных стойках заказа.

«Как правило, таксисты-частники не проходят медосмотры, а машины — технические предрейсовые осмотры. Кроме этого, зачастую поездки на нелегальных такси стоят в разы дороже», — отметил, комментируя принятое депутатами решение, председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов запретил мигрантам работать в такси. В соответствии с решением представители компаний-перевозчиков в городе в течение трех месяцев должны прекратить трудовые отношения с иностранцами. Также отмечалось, что в дальнейшем планируется «принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году».