В российском городе приняли одно решение относительно мигрантов

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов запретил мигрантам работать в такси

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял одно решение относительно мигрантов — он запретил приезжим работать в такси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского города.

Решение властей вступает в силу через 10 дней. Представители компаний-перевозчиков на протяжении трех месяцев должны прекратить трудовые отношения с иностранцами и нанять на их места россиян.

«Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году», — отмечается в документе.

Стало известно, что в 2025 году в 51 регионе России установили запрет на отдельные виды деятельности для иностранных специалистов. Под запрет попали, в частности, сферы строительства, образования и здравоохранения.