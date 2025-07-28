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20:11, 28 июля 2025Россия

В российском городе приняли одно решение относительно мигрантов

Губернатор Санкт-Петербурга Беглов запретил мигрантам работать в такси
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Александр Беглов

Александр Беглов. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов принял одно решение относительно мигрантов — он запретил приезжим работать в такси. Об этом сообщили в пресс-службе правительства российского города.

Решение властей вступает в силу через 10 дней. Представители компаний-перевозчиков на протяжении трех месяцев должны прекратить трудовые отношения с иностранцами и нанять на их места россиян.

«Введение запрета на указанный временной период (до конца 2025 года) позволит на практике оценить его социально-экономическое влияние на жизнь города и принять взвешенное решение о необходимости применения подобных мер в 2026 году», — отмечается в документе.

Стало известно, что в 2025 году в 51 регионе России установили запрет на отдельные виды деятельности для иностранных специалистов. Под запрет попали, в частности, сферы строительства, образования и здравоохранения.

ЖЗЛ
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