CNN: Трамп решил надавить на Россию путем сокращения срока ультиматума

Президент США Дональд Трамп принял решение сократить срок ультиматума для России с 50 до 10 дней, в течение которых должно быть достигнуто соглашение о мирном урегулировании на Украине. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

«Трамп лично решил усилить давление на президента [России Владимира] Путина после того, как 50-дневный срок, который он установил, не привел к желаемому результату», — передает телеканал слова анонимного представителя Белого дома.

Источники также рассказали, что американский лидер посчитал сокращение срока ультиматума «хорошей переговорной тактикой».

28 июля Трамп сократил крайний срок для достижения Россией соглашения по Украине до 10-12 дней. Он отметил, что раньше был срок 50 дней, поскольку он хотел быть щедрым, но его администрация якобы не видит никакого прогресса по этому вопросу.