Трамп решил построить в Белом доме бальный зал

Президент США Дональд Трамп решил необычно обновить Белый дом, построив бальный зал. Об этом сообщается на официальном сайте правительства страны.

Утверждается, что работы по строительству способного вмещать 650 человек зала начнутся в сентябре и закончатся до завершения президентского срока Трампа. На его постройку уйдут 200 миллионов долларов, глава государства и другие «патриотически настроенные спонсоры» обязались пожертвовать деньги.

«В настоящее время Белый дом не может проводить крупные мероприятия без установки большого шатра примерно в 100 метрах от главного входа в здание. Государственный бальный зал Белого дома станет столь необходимым и изысканным дополнением к оригинально спроектированному и тщательно продуманному пространству», — указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что Трамп всерьез рассматривает возможность предоставления P. Diddy (настоящее имя — Шон Комбс) полного президентского помилования. «Любое решение о помиловании Комбса будет под вопросом, пока президент США не поставит свою подпись на бумаге», — говорится в материале.