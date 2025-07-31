Трамп заявил о воскрешении США и назвал ее «самой горячей» страной в мире

Трамп заявил, что благодаря тарифам США стали «самой горячей» страной в мире

Президент США Дональд Трамп заявил, что, благодаря введенным его администрацией пошлинам за последний год, страна стала самой горячей в мире. Об этом американский лидер написал в своей социальной сети Truth Social.

«Год назад Америка была мертвой страной, а сейчас это самая горячая страна в мире. Поздравляю всех!» — отметил глава Белого дома.

По словам Трампа, введенные пошлины «снова делают Америку великой и богатой». Он добавил, что на протяжении десятилетий тарифы использовались против США, но теперь, подчеркнул американский лидер, ситуация кардинально изменилась.

Ранее президент США заключил торговое соглашение с главой Европейской комиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен. Согласно ей, тарифы против европейских товаров будут снижены с 30 до 15 процентов, но взамен ЕС обязуется инвестировать в экономику США 750 миллиардов долларов и закупить топлива еще на 600.