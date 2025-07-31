Трампа призвали к нормализации отношений с Россией

Экс-советник Рейгана Бэндоу призвал США двигаться к нормализации отношений с РФ

Администрация президента США Дональда Трампа должна выйти из конфликта на Украине и двигаться в направлении нормализации отношений с Россией. Об этом написал экс-советник бывшего американского лидера Рональда Рейгана Даг Бэндоу в статье для The American Conservative.

«США должны выйти из текущего конфликта, прекратив опосредованную войну против России. Это означает постепенное прекращение военной и финансовой поддержки Киева и расширение дипломатических контактов с Москвой для обсуждения поэтапной нормализации отношений в рамках более масштабного мирного соглашения», — говорится в материале.

Бэндоу добавил, что Вашингтону следует показать готовность снять санкции, разморозить российские активы и возобновить контакты с Москвой.

Экс-советник Рейгана отметил, что продолжение помощи Киеву со стороны США гарантирует дальнейшее разрушение Украины. По его мнению, шансы как-либо изменить исход конфликта весьма ограниченны.

Ранее бывший американский посол в Москве Майкл Макфол заявил, что попытки давления на Россию с помощью санкций не приведут к эффективным переговорам.