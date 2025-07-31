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17:37, 31 июля 2025Моя страна

Туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера

В Сочи туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Telegram-канал «Служба спасения Сочи»

В лесу Сочи туристы спасли почувствовавшего себя плохо российского пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Так, 64-летний мужчина отправился к туристическому приюту Бабук-Аул в одиночку, но внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент рядом оказались незнакомые ему путешественники. Они вызвали спасателей.

Ранее полицейский спас группу туристов, попавших под град на Ирганайском водохранилище в Дагестане. Во время катания на сапбордах десятки отдыхающих уплыли далеко от берега и растерялись, оказавшись под градом и порывами ледяного ветра.

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