В Сочи туристы спасли почувствовавшего себя плохо в лесу российского пенсионера

В лесу Сочи туристы спасли почувствовавшего себя плохо российского пенсионера. Об этом сообщает Telegram-канал «Сочи № 1».

Так, 64-летний мужчина отправился к туристическому приюту Бабук-Аул в одиночку, но внезапно почувствовал себя плохо. В этот момент рядом оказались незнакомые ему путешественники. Они вызвали спасателей.

Ранее полицейский спас группу туристов, попавших под град на Ирганайском водохранилище в Дагестане. Во время катания на сапбордах десятки отдыхающих уплыли далеко от берега и растерялись, оказавшись под градом и порывами ледяного ветра.