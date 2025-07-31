Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
16:27, 31 июля 2025Моя страна

Полицейский спас попавших под град туристов на сапбордах в Дагестане

МВД: Полицейский спас попавших под град туристов на Ирганайском водохранилище
Алина Черненко

Кадр: Telegram-канал МВД по Республике Дагестан

Полицейский спас группу туристов, попавших под град на Ирганайском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Уточняется, что инцидент произошел 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во время катания на сапбордах десятки отдыхающих уплыли далеко от берега и растерялись, оказавшись под градом и порывами ледяного ветра.

Материалы по теме:
«Их брали за ноги и за руки и складывали в самолет» Как вся страна спасала людей с затонувшего ледокола «Челюскин»
«Их брали за ноги и за руки и складывали в самолет»Как вся страна спасала людей с затонувшего ледокола «Челюскин»
18 февраля 2024
На страже спокойствия. Как полицейские охраняют наш покой
На страже спокойствия.Как полицейские охраняют наш покой
18 марта 2023

Лейтенант полиции Шамиль Магомедов, который находился в это время на своем посту и увидел происходящее, организовал спасательную операцию. Он собрал группу добровольцев и опытных лодочников, а также привлек владельцев гидроциклов и катеров, сдающих свою технику напрокат. Более того, Магомедов проконтролировал отправку каждого судна, чтобы они смогли быстрее добраться до туристов и найти их в условиях ограниченной видимости из-за проливного дождя с градом.

Несмотря на то что первых спасенных привезли уже через несколько минут, вся операция длилась больше часа. Побелевших от холода и испуга туристов завернули в теплые пледы и угостили горячим чаем. Благодаря слаженной работе полицейского и добровольцев никто не пострадал.

Ранее в Челябинской области полицейские спасли жизнь дальнобойщику, у которого развился анафилактический шок после укуса осы. У мужчины опухла рука и появилась сильная слабость.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    От российской нефти начал отказываться один из крупнейших покупателей

    Задержанный российскими спецслужбами диверсант получил приговор

    Российский суд отпустил участников группового изнасилования

    Москвичам пообещали скорые дожди

    Невменяемый россиянин нанес приятелю 56 ударов стулом, молотками, напильником и ножом

    Москвичей предупредили об опасной погоде

    Загоревшийся многоэтажный дом в Подмосковье сняли на видео

    Семья Оззи Осборна почтила его память с помощью нарядов

    Зеленский высказался о российских активах

    Россиян призвали поставить защиту на окна

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости