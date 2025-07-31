Полицейский спас попавших под град туристов на сапбордах в Дагестане

МВД: Полицейский спас попавших под град туристов на Ирганайском водохранилище

Полицейский спас группу туристов, попавших под град на Ирганайском водохранилище в Дагестане. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД по республике.

Уточняется, что инцидент произошел 15 июля, но известно о нем стало только сейчас. Во время катания на сапбордах десятки отдыхающих уплыли далеко от берега и растерялись, оказавшись под градом и порывами ледяного ветра.

Лейтенант полиции Шамиль Магомедов, который находился в это время на своем посту и увидел происходящее, организовал спасательную операцию. Он собрал группу добровольцев и опытных лодочников, а также привлек владельцев гидроциклов и катеров, сдающих свою технику напрокат. Более того, Магомедов проконтролировал отправку каждого судна, чтобы они смогли быстрее добраться до туристов и найти их в условиях ограниченной видимости из-за проливного дождя с градом.

Несмотря на то что первых спасенных привезли уже через несколько минут, вся операция длилась больше часа. Побелевших от холода и испуга туристов завернули в теплые пледы и угостили горячим чаем. Благодаря слаженной работе полицейского и добровольцев никто не пострадал.

Ранее в Челябинской области полицейские спасли жизнь дальнобойщику, у которого развился анафилактический шок после укуса осы. У мужчины опухла рука и появилась сильная слабость.