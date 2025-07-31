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06:26, 31 июля 2025Мир

В Британии назвали причину пребывания Зеленского у власти

Меркурис: Зеленский жив, потому что устраивает все действующие силы на Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский до сих пор жив и находится на своем посту только по той причине, что он устраивает все иностранные и местные силы, действующие в республике. Решение заменить его сейчас приведет к коллапсу, считает геополитический аналитик Александр Меркурис. Таким мнением он поделился на своем YouTube-канале.

«Отстранение Зеленского сейчас будет прямым путем к коллапсу. На Украине действуют разные силы: британцы, американцы, европейцы, местные олигархи, неонацисты. На данный момент Зеленский их устраивает», — пояснил Меркурис, добавив, что его нахождение на посту главы государства выгодно всем сторонам, несмотря на то, что сейчас происходит провал по всем фронтам, а страна погрязла в коррупции.

При этом эксперт подчеркнул, что группировки между собой не ладят и сходятся только в своем отношении к Зеленскому.

Ранее Меркурис заявил, что Вооруженные силы Украины в течение полугода отступят на правый берег Днепра, так как у них нет ресурсов, чтобы удерживать оборону Днепропетровской области.

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