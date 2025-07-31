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04:46, 31 июля 2025Мир

На Западе спрогнозировали крупное отступление ВСУ в течение полугода

Меркурис: ВСУ отступят на правый берег Днепра в течение полугода
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение полугода отступят из Днепропетровской области, так как у них не хватает ресурсов для того, чтобы удерживать там оборону. С таким мнением выступил геополитический аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

«Как мне кажется, у них [ВСУ] нет ни необходимой тяжелой техники, ни людей, которые могли бы построить систему обороны и удерживать занятые позиции», — заявил эксперт.

По его мнению, командование украинских войск в ближайшие шесть месяцев должно принять соответствующее решение. Меркурис подчеркнул, что, вероятнее всего, ВСУ отойдут на правый берег Днепра — к этому ведет ситуация на поле боя.

Ранее сообщалось, что ВСУ начали отступать в Запорожской области.

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