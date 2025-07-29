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11:57, 29 июля 2025Бывший СССР

ВСУ начали отступать в Запорожской области

Боец ВС РФ с позывным Рэйз: ВСУ сдают позиции в районе Работино
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Iryna Rybakova / Press Service of the 93rd Kholodnyi Yar Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино начали отступать на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рэйз, передает РИА Новости.

«Противник уже начинает отступать назад. Поскольку все его лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены», — рассказал военный.

Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами ВС России.

Ранее стало известно, что элитные подразделения ВСУ сбежали из села Малиевка в Днепропетровской области. Пресс-служба Минобороны сообщила о взятии населенного пункта под контроль российскими войсками 26 июля.

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