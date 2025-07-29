Боец ВС РФ с позывным Рэйз: ВСУ сдают позиции в районе Работино

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Работино начали отступать на подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом рассказал боец Вооруженных сил (ВС) России с позывным Рэйз, передает РИА Новости.

«Противник уже начинает отступать назад. Поскольку все его лесополосы и передние края линии боевого соприкосновения уже выжжены», — рассказал военный.

Он добавил, что в результате российского контрнаступления подразделения ВСУ вынуждены отступить на свои старые позиции, уже вскрытые дронами ВС России.

Ранее стало известно, что элитные подразделения ВСУ сбежали из села Малиевка в Днепропетровской области. Пресс-служба Минобороны сообщила о взятии населенного пункта под контроль российскими войсками 26 июля.