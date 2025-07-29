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08:30, 29 июля 2025Бывший СССР

Элитные подразделения ВСУ сбежали из населенного пункта в Днепропетровской области

РИА Новости: Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из села Малиевка в Днепропетровской области. Об этом заявил гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск «Восток», с позывным Историк, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы из элитных подразделений ВСУ оставили на позициях в Малиевке отряды теробороны. Отступая, они ушли вглубь Днепропетровской области, уточнил Историк.

«Конкретно о подразделениях [ВСУ], которые должны были [по данным разведки] нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 [лет], за 50, с нашими образцами оружия», — объяснил российский военный.

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