РИА Новости: Элитные подразделения ВСУ сбежали из Малиевки

Элитные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбежали из села Малиевка в Днепропетровской области. Об этом заявил гвардии старший матрос 336-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Балтийского флота, выполняющей боевые задачи в составе группировки войск «Восток», с позывным Историк, передает РИА Новости.

По его словам, бойцы из элитных подразделений ВСУ оставили на позициях в Малиевке отряды теробороны. Отступая, они ушли вглубь Днепропетровской области, уточнил Историк.

«Конкретно о подразделениях [ВСУ], которые должны были [по данным разведки] нам встречаться, это горно-егерские, штурмовые, воздушно-десантные их силы должны были встречаться. Но по факту это была только тероборона. Это были люди за 60 [лет], за 50, с нашими образцами оружия», — объяснил российский военный.