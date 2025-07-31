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21:59, 31 июля 2025Бывший СССР

В Британии рассказали о смирении ВСУ со скорой потерей Красноармейска

The Daily Telegraph: ВСУ смирились со скорой потерей Красноармейска
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) смирились со скорой потерей Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает британское издание The Daily Telegraph.

Утверждается, что украинские военные считают утрату контроля над Красноармейском вопросом времени. При этом моральный дух обороняющих город солдат очень низок, многие из них попросили перевести их в другие бригады.

«Российские войска опасно продвигаются вперед, фактически перекрыв атаками беспилотников и засадами ключевую дорогу, которая является спасательным кругом для обороны Украины в городе. Время для солдат на линии фронта быстро истекает», — отмечается в материале.

Ранее проникновение российских войск в Красноармейск признал президент Украины Владимир Зеленский. Он также подчеркнул, что ВСУ успешно отбивают атаки и удерживают свои позиции.

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