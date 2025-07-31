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20:46, 31 июля 2025Бывший СССР

Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск

Зеленский признал проникновение российских войск в Красноармейск в ДНР
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Remo Casilli / Reuters

Группы российских войск прорываются в Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Их проникновение в город признал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Красноармейск и соседнее Доброполье прорываются малые российские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ). При этом украинский президент утверждает, что якобы Вооруженные силы Украины (ВСУ) отбивают атаки и удерживают свои позиции.

По данным украинских источников, российские ДРГ прорвались в Красноармейск 20 июля. Через три дня после этого украинские военные заявляли, что так и не смогли выбить их из города, куда направили дополнительные силы.

В четверг, 31 июля, появились сообщения о том, что российские войска смогли прорваться в центр Красноармейска. Как сообщил Telegram-канал «Иди и смотри», речь идет не о ДРГ, а о боевых подразделениях.

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