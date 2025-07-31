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06:10, 31 июля 2025Бывший СССР

В Херсонской области заявили о планах ВСУ высадиться у побережья региона

Сальдо: ВСУ вынашивают идею масштабного десанта в Херсонской области
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ), предположительно, готовятся к масштабному десанту в Херсонской области, активность противника резко возросла. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

«[Киев] продолжает вынашивать идеи масштабного десанта у побережья Херсонской области. В основном активность противника зафиксирована в районе Тендровской и Кинбурнской кос», — поделился чиновник. По его словам, туда ВСУ стянули дроны и средства радиоэлектронной борьбы.

Сальдо отметил, что российские бойцы держат обстановку под контролем, с воздуха за ситуацией наблюдают операторы дронов. Кроме того, по противнику работает артиллерия.

Ранее о подготовке ВСУ операции по массовой высадке военных в Херсонской области сообщал Telegram-канал Mash.

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