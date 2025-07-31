В Москве загорелся стрелковый клуб

В Москве загорелся бизнес-центр со стрелковым клубом

На западе Москвы стрелковый клуб «Импульс». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Сейчас из здания бизнес-центра, в котором расположен тир, вырываются клубы черного дыма. На место ЧП прибыли пожарные расчеты.

Посетители и сотрудники самостоятельно выбираются на улицу. Официальный информации по пострадавших пока непоступало, однако, по утверждениям издания, одного человека не могут найти после эвакуации.

Ранее сообщалось, что в торговом центре «Метрополис» в Москве произошел пожар. Из здания были эвакуированы 30 человек.