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09:28, 31 июля 2025Россия

В Петербурге младенец истек кровью из-за проведенного отцом во время родов обряда

В Санкт-Петербурге врачи спасли новорожденного, которому отец перекусил пуповину
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге врачи спасли младенца, начавшего истекать кровью после проведенного отцом во время домашних родов обряда. Об этом пишет Mash в Telegram.

По информации издания, родители мальчика прочитали в интернете, что если перегрызть новорожденному пуповину, то он якобы будет расти здоровым. В результате это едва не привело к смерти ребенка, которого успели спасти врачи, остановившие кровотечение.

Уже находясь в больнице, куда доставили пострадавшего младенца, его мать попросила отдать ей плаценту, чтобы заморозить и приготовить с ней еду. Женщина уверена, что при употреблении в пищу стволовые клетки способны предотвратить послеродовую депрессию. При этом научных доказательств этому нет.

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