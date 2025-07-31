В России фразой «вскрыл как консервную банку» объяснили ответы Медведева Трампу

Политолог Маркелов: Медведев выявляет скрытые мотивы иностранных политиков

При помощи своих постов зампред Совбеза России Дмитрий Медведев выявляет скрытые мысли и мотивы иностранных политиков. Так ответы российского политика на посты президента США Дональда Трампа объяснил политолог Сергей Маркелов в беседе с «Газетой.ру».

По его словам, сам стиль постов и фраз Медведева рассчитан на то, чтобы обличить вещи, скрывающиеся за «красивыми и дипломатичными словами». «На этот раз Дмитрий Анатольевич как консервную банку вскрыл президента США Дональда Трампа. Он вывел его из состояния равновесия, заставил показать эмоции. Посты Медведева можно поверхностно называть провокационными, но на самом деле они очень грамотно раскачивают историю по вскрытию фальши», — считает собеседник издания.

Ранее Медведев заявил, что Трампу не стоит идти по пути экс-главы США Джо Байдена, выставляя России ультиматумы. В ответ американский лидер назвал зампреда Совбеза «несостоявшимся бывшим президентом», который заходит на опасную территорию и призвал его следить за словами.

Комментируя реакцию Трампа, Медведев назвал ее нервной, что, по его мнению, подтверждает правильность пути, по которому идет Россия. Кроме того, политик отреагировал на слова американского лидера о мертвых экономиках Индии и России, напомнив ему о том, как может быть опасна «несуществующая в природе «мертвая рука», вероятно, имея в виду созданный в СССР комплекс автоматического управления массированным ответным ядерным ударом «Периметр».