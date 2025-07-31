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18:00, 31 июля 2025Россия

В России основательница университета психологии избила ребенка в коляске и попала на видео

Mash: Основательница университета психологии Саморукова избила ребенка в коляске
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Основательница Международного университета психологии и психотерапии Татьяна Саморукова избила ребенка в коляске и попала на видео. Ролик с россиянкой опубликовал Telegram-канал Mash.

На представленных кадрах видно, как женщина швыряет мальчика в коляску, бьет его по щеке и кричит. Ребенок плачет и не может успокоиться.

После распространения записи в соцсетях поведением Саморуковой заинтересовались сотрудники полиции. Когда оперативники прибыли по месту жительства женщины, она отказалась открывать им дверь.

Ранее сообщалось, что в Пермском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении 39-летней местной жительницы, которая полгода избивала 16-летнюю дочь. Школьницу поместили в центр временного содержания несовершеннолетних.

ЖЗЛ
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